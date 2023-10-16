Никаких налогов со средств, полученных в качестве компенсации за поврежденное жилье, платить не нужно, – Шуляк

Сумма дохода, полученного в качестве компенсации за поврежденный/уничтоженный объект жилья, не подлежит налогообложению.

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Средства от государства, полученные в качестве компенсации за поврежденное или уничтоженное жилье по программе єВідновлення, не облагаются налогом и не влияют на получение субсидий и других выплат. То есть гражданам, получающим эти выплаты, ничего не нужно платить как налог в бюджет. Об этом сообщила председатель Комитета Верховной Рады по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава политической партии «Слуга Народа» Елена Шуляк.

Она пояснила, что согласно пункту 165.1.66 Закона Украины №3219-IX от 30.06.2023 года «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины об особенностях налогообложения в период действия военного положения» сумма дохода, полученного в качестве компенсации за поврежденный /уничтоженный объект жилья не подлежит ни одному налогообложению.

«В случае компенсаций в рамках єВідновлення наша цель – не наполнение бюджета, а помощь людям, потерявшим жилье или возможность в нем проживать, поэтому никаких налогов с средств, полученных в качестве компенсации, не нужно платить ни сейчас, ни потом. Этот момент четко прописан на законодательном уровне, поэтому недопустимы никакие манипуляции на этот счет», – подчеркнула Шуляк.

По ее словам, по состоянию на сегодняшний день отработана уже большая часть заявлений на компенсацию за поврежденное имущество и согласована на их выплату более 1,8 млрд гривен. Сумма же сгенерированных жилищных сертификатов, которые можно обменять на новое жилье вместо вообще разрушенного, составляет уже более 400 млн гривен.

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