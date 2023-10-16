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  1. В Україні

Жодних податків з коштів, отриманих як компенсація за пошкоджене житло, сплачувати не потрібно, – Шуляк

16:50, 16 жовтня 2023
Сума доходу, отриманого як компенсація за пошкоджений/знищений об‘єкт житла, не підлягає жодному оподаткуванню.
Жодних податків з коштів, отриманих як компенсація за пошкоджене житло, сплачувати не потрібно, – Шуляк
Фото: mrpl.city
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Кошти від держави, отримані як компенсація за пошкоджене або знищене житло по програмі єВідновлення, не оподатковуються і не впливають на отримання субсидій та інших виплат. Тобто громадянам, які отримують ці виплати, нічого не потрібно сплачувати як податок до бюджету. Про це повідомила голова Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, очільниця політичної партії «Слуга Народу» Олена Шуляк.

Вона пояснила, що згідно пункту 165.1.66 Закону України №3219-IX від 30.06.2023 року «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану», сума доходу, отриманого як компенсація за пошкоджений/знищений об‘єкт житла, не підлягає жодному оподаткуванню.

«У випадку компенсацій в рамках єВідновлення наша мета – не наповнення бюджету, а допомога людям, що втратили житло або можливість у ньому проживати, тому жодних податків з коштів, отриманих як компенсація, не потрібно сплачувати ні зараз, ні потім. Цей момент чітко прописаний на законодавчому рівні, тому неприпустимі жодні маніпуляції з цього приводу», – підкреслила Шуляк.

За її словами, станом на сьогодні відпрацьовано вже більшу частину заяв на компенсацію за пошкоджене майно і погоджено на їх виплату понад 1,8 млрд гривень. А сума згенерованих житлових сертифікатів, які можна обміняти на нове житло замість взагалі зруйнованого, складає вже понад 400 млн гривень.

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