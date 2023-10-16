Латвія закрила два пункти пропуску на кордоні з рф

16 жовтня закрили два пункти пропуску «Вієнтулі» та «Педедзе».

Фото: iem.gov.lv

Латвія у ніч на понеділок, 16 жовтня, закрила два пункти пропуску на кордоні з рф – «Вієнтулі» та «Педедзе». Про це повідомив портал Delfi.

Як повідомив міністр внутрішніх справ Латвії Ріхард Козловскіс, на цих прикордонних переходах встановлені бетонні загородження. За словами міністра, останніми днями російські прикордонники працювали дуже повільно, що, на його думку, доводить, що якби перехід «Вієнтулі» продовжив роботу, на латвійській стороні кордону швидко зібралася б велика кількість людей.

Рішення про закриття цих пропускних пунктів уряд Латвії ухвалив 12 жовтня.

Людей, які застрягли у пункті пропуску, перевезуть автобусами до найближчого КПП у Гребнево (на російській стороні - Убилинка). Після цього у «Вієнтулі» залишаться лише прикордонники.

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