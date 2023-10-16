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Названо типові помилки автошкіл та сервісних центрів при іспитах на право керування та підготовці водіїв

Сервісні центри не завжди враховують помилки кандидатів у водії, а автошколи не мають необхідних інструкторів та обладнаного транспорту.

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Названо типові помилки автошкіл та сервісних центрів при іспитах на право керування та підготовці водіїв

16:08, 16 жовтня 2023
Сервісні центри не завжди враховують помилки кандидатів у водії, а автошколи не мають необхідних інструкторів та обладнаного транспорту.
Названо типові помилки автошкіл та сервісних центрів при іспитах на право керування та підготовці водіїв
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У Головному сервісному центрі МВС повідомили про типові помилки, які допускають автошколи під час підготовки майбутніх водіїв, а сервісні центри МВС під час теоретичних та практичних іспитів на право керування автомобілем.

Так, у ГСЦ звернули увагу, на наступні проблеми автошкіл:

автошкола допустила до практичного навчання особу,  яка  ще  не  склала теоретич ий іспит в сервісному центрі МВС 

практичну підготовку кандидатів у водії проводить інструктор, в якого відсутній атестат спеціаліста з підготовки водіїв транспортних засобів або який вазагалі позбавлений права керування

практична підготовка водіїв відбувається на транспортному засобі, який не обладнаний відповідно до вимог. Наприклад, автомобіль не має розпізнавального знака «Учбовий», відсутні додаткові педалі зчеплення чи гальмування та дзеркала заднього виду для інструктора

Щодо проблем з прийняттям теоретичних та практичних іспитів в сервісних центрах, то зафіксовані наступні проблеми:

екзаменатор не зупинив проведення теоретичного іспиту, якщо, наприклад, кандидат у водії списував відповіді, або йому підказувала стороння особа

під час складання практичного іспиту екзаменатор не врахував помилку кандидата у водії, яка була зафіксована за допомогою відеоспостереження

будь-яке фізичне втручання у керування транспортним засобом. До прикладу: екзаменатор загальмував або перемикнув коробку передач замість кандидата у водії.

Автор В’ячеслав Хрипун 

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