Користувачів ЄДРСР попередили про можливі тимчасові труднощі: що сталося

17 жовтня заплановано початок проведення планових технічних робіт.

Користувачі сайту Єдиного державного реєстру судових рішень попередили про проведення планових технічних робіт, в наслідок яких можуть виникнути тимчасові труднощі під час доступу до ресурсів Реєстру.

Про це повідомили у Державному підприємстві «Інформаційні судові системи».

Початок проведення планових технічних робіт запланований на 21:00 у вівторок, 17 жовтня.

«17 жовтня 2023 року о 21:00 заплановано початок проведення планових технічних робіт, в наслідок яких можуть виникнути тимчасові труднощі при здійсненні доступу до інформаційних ресурсів Єдиного державного реєстру судових рішень», - сказано у повідомленні.

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