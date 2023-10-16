Пользователей ЕГРСР предупредили о возможных временных трудностях: что произошло

17 октября запланировано начало проведения плановых технических работ.

Пользователи сайта Единого государственного реестра судебных решений предупредили о проведении плановых технических работ, в результате которых могут возникнуть временные затруднения во время доступа к ресурсам Реестра.

Об этом сообщили в Государственном предприятии «Информационные судебные системы».

Начало проведения плановых технических работ запланировано на 21:00 во вторник, 17 октября.

«17 октября 2023 в 21:00 запланировано начало проведения плановых технических работ, в результате которых могут возникнуть временные трудности при осуществлении доступа к информационным ресурсам Единого государственного реестра судебных решений», - сказано в сообщении.

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