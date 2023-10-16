Владимир Зеленский назначил члена Совещательной группы экспертов, которая будет отбирать кандидатов в КСУ

Совещательная группа экспертов, которая будет оценивать кандидатов в Конституционный Суд Украины, назначена почти в полном составе.

Президент Владимир Зеленский указом от 16 октября назначил члена Совещательной группы экспертов, которая будет оценивать кандидатов в Конституционный Суд Украины.

Так, членом Совещательной группы назначена Оксана Васильченко – директор Учебно-научного института права Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Ее заместителем в Совещательной группе был назначен Игорь Процюк — заведующий кафедрой теории права Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого.

Итак, Совещательная группа экспертов сформирована в полном составе.

Как известно, новых судей Конституционного Суда Украины в соответствии с законом №3277-ІХ будут отбирать по конкурсу, в котором решающую роль будет играть голос международных членов.

Так, согласно этому закону, в течение 6 лет кандидатов в КСУ будет отбирать Совещательная группа экспертов, в которую входят 6 человек:

один человек, назначенный Президентом

одно лицо, назначенное Верховной Радой

один человек, назначенный съездом судей (в первый состав Совещательной группы экспертов вместо съезда назначения осуществляет Совет судей)

один человек, назначенный Кабмином по предложению Венецианской комиссии

два человека, назначенных Кабмином по предложениям международных и иностранных организаций

Члены Венецианской комиссии и международных и иностранных организаций имеют решающий голос.

13 октября 2023 г. Кабмин распоряжением №924-р определил этих членов, назначив первый Совещательной группы экспертов и их заместителей по оценке кандидатов на должность судьи Конституционного Суда Украины. В этот состав вошли:

Анна СУХОЦКАЯ - бывший член Венецианской комиссии от Польши, член Совещательной группы экспертов (по согласию)

Алеш ЗАЛАР – бывший министр юстиции и внутренних дел Республики Словения, член Совещательной группы экспертов (по согласию)

Морин О'КОННОР — американский юрист, судья в отставке, бывший Президент Конференции судей США, член Совещательной группы экспертов (по согласию)

Также Кабмин назначил заместителей членов СГЭ

Марек ЗУБИК – польский правовед со значительным опытом работы в судах, заместитель члена Совещательной группы экспертов (по согласию)

Ричард Барретт - член Венецианской комиссии от Ирландии, заместитель члена Совещательной группы экспертов (по согласию)

Томас Б. ГРИФФИТ – американский ученый, бывший федеральный судья, заместитель члена Совещательной группы экспертов (по согласию)

Напомним, Комитет по вопросам правовой политики 11 октября рекомендовал назначить доктора юридических наук, профессора кафедры гражданского права Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, академика Национальной академии правовых наук Наталию Кузнецову членом Совещательной группы экспертов, а на должность заместителя члена Совещательной группы – доктора юридических наук, доцента, профессора кафедры уголовного права Национальной академии внутренних дел Украины, академика Национальной академии правовых наук Василия Шакуна.

Совет судей назначил в ее состав экс-председателя Верховного Суда Украины Ярослава Романюка.

Таким образом, для начала работы Совещательной группы Верховной Раде остается только утвердить кандидатуру Натальи Кузнецовой.

Автор: Наталья Мамченко

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