Названы типичные ошибки автошкол и сервисных центров в ходе экзаменов на право управления автомобилем и при подготовке водителей

Сервисные центры не всегда учитывают ошибки кандидатов в водители, а в автошколах нет необходимых инструкторов и оборудованного транспорта.

В Главном сервисном центре МВД сообщили о типичных ошибках, допускаемых автошколами при подготовке будущих водителей, а сервисными центрами МВД во время теоретических и практических экзаменов на право управления автомобилем.

Так, в ГСЦ обратили внимание на следующие проблемы автошкол:

автошкола допустила к практическому обучению лицо, еще не сдавшее теоретический экзамен в сервисном центре МВД

практическую подготовку кандидатов в водители проводит инструктор, у которого отсутствует аттестат специалиста по подготовке водителей транспортных средств или вообще он был лишен прав на управление

практическая подготовка водителей происходит на транспортном средстве, которое не оборудовано в соответствии с требованиями. К примеру, автомобиль не имеет опознавательного знака «Учебный», отсутствуют дополнительные педали сцепления или торможения, а также зеркала заднего вида для инструктора

Что касается проблем с принятием теоретических и практических экзаменов в сервисных центрах, то зафиксированы следующие проблемы:

экзаменатор не остановил проведение теоретического экзамена, если, например, кандидат в водители списывал ответы, или ему подсказывало постороннее лицо

во время сдачи практического экзамена экзаменатор не учел ошибку кандидата в водители, которая была зафиксирована с помощью видеонаблюдения

любое физическое вмешательство в управление транспортным средством. К примеру: экзаменатор затормозил или переключил коробку вместо кандидата в водители

Автор Вячеслав Хрипун

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