Латвия закрыла два пункта пропуска на границе с рф

16 октября закрыли два пункта пропуска «Виентули» и «Педедзе».

Фото: iem.gov.lv

Латвия в ночь на понедельник, 16 октября, закрыла два пункта пропуска на границе с рф– «Виентули» и «Педедзе». Об этом сообщил портал Delfi.

Как сообщил министр внутренних дел Латвии Рихард Козловскис, на этих пограничных переходах установлены бетонные заграждения. По словам министра, в последние дни российские пограничники работали очень медленно, что, по его мнению, доказывает, что если бы переход «Виентули» продолжил работу, на латвийской стороне границы быстро собралось большое количество людей.

Решение о закрытии этих пропускных пунктов правительство Латвии приняло 12 октября.

Людей, застрявших в пункте пропуска, перевезут автобусами в ближайший КПП в Гребнево (на российской стороне - Убилинка). После этого в «Виентули» останутся только пограничники.

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