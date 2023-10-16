Выборы в Польше: обнародовали результаты подсчета половины голосов

На парламентских выборах в Польше продолжает лидировать партия «Право и справедливость», от которой избирался президент страны Анджей Дуда.

Фото: rp.pl

В Польше обработали данные по 50% избирательных участков на парламентских выборах. Лидировать продолжает правящая партия «Право и справедливость» (PiS), передает Rzeczpospolita.

Из 50,02% избирательных участков после подсчета 9 087 252 голосов PiS лидирует с 38,32%, опережая «Гражданскую коалицию» (27,81%), «Третий путь» (14,37%), «Новых левых» (8,23%) и «Конфедерацию» (7,34%).

При этом Дональд Туск побеждает в Варшаве против всех в списке PiS.

«После подсчета более полумиллиона голосов в округе №19 Дональд Туск набрал больше голосов, чем 39 кандидатов из списка PiS вместе взятых», - отмечает издание.

Напомним, консервативная партия «Право и справедливость» (PiS), главой которой является Ярослав Качиньский, находится у власти с 2015 года. Президент страны Анджей Дуда – выдвиженец от PiS.

Главный соперник PiS – центристская «Гражданская коалиция» (Koalicja Obywatelska). Ее возглавляет экс-премьер и бывший глава Европейского совета Дональд Туск.

Ранее сообщалось, какая партия получила наибольшее количество голосов - результаты экзитпола.

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