Парламентские выборы в Польше: какая партия получила наибольшее количество голосов - результаты экзитпола

Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Ответственность за ошибки в классификации должностей госслужбы будет на руководителях госорганов – НАГС

Классификацию должностей госорганам и судам будет необходимо осуществить в течение месяца.

Верховный Суд вынес решение по делу экс-председателя Апелляционного суда Киева Антона Чернушенко, который взыскивал имущественный и моральный ущерб, причиненный органами следствия

Экс-председатель Апелляционного суда Киева Антон Чернушенко находился под следствием более 5,5 лет – в конце концов дело в отношении него закрыли, и он подал иск о взыскании неуплаченного судейского вознаграждения, стоимости талонов на горючее и возмещении морального вреда.

Сам истец должен быть заинтересован в том, чтобы организовать надлежащее и своевременное получение корреспонденции от суда, - Большая Палата Верховного Суда

Положения КАСУ не возлагают на суд обязанности устанавливать объем полномочий и личность того, кто поставил подпись в рекомендованном уведомлении о вручении почтового отправления, если оно было доставлено по указанному самим истцом адресу, - позиция БП ВС.

Составляющие пожизненного денежного довольствия судьи в отставке как одна из гарантий независимости судьи, — позиция Верховного Суда

Верховный Суд определил особенности учета размера доплаты за пребывание на административной должности в суде для исчисления ежемесячного пожизненного содержания судьи в отставке.

Подозреваемый требовал у СМИ и прокуратуры опровергнуть информацию о его задержании, – Верховный Суд установил, подлежит ли опровержению информация, полученная в ходе досудебного расследования

По вопросам общественного правопорядка общество должно быть осведомленным и ознакомленным, и такое распространение информации соответствует практике применения Конвенции о защите прав человека и не является нарушением презумпции невиновности, – позиция Верховного Суда.

  1. В мире

Парламентские выборы в Польше: какая партия получила наибольшее количество голосов - результаты экзитпола

08:24, 16 октября 2023
Наибольшее количество голосов избирателей получила партия «Право и Солидарность».
Парламентские выборы в Польше: какая партия получила наибольшее количество голосов - результаты экзитпола
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

На виборах до Сейму Польщі, які відбулися в неділю, 15 жовтня, найбільше голосів виборців отримала партія "Право і Солідарність", яка перебуває при владі від 2015 року. Про це стало відомо із результатів екзитполу Ipsos, оголошеного телеканалом TVN.

За інформацією соціологів, партія набрала 36,8 відсотків голосів виборців.

Головний суперник – опозиційна "Громадянська коаліція" набирає 31,6 відсотків.

Подолавши прохідний бар’єр, до парламенту Польщі потрапляють ще три партії: центристський блок "Третій шлях" (13%), Коаліція лівих партій (8,6%) та ультраправа "Конфедерація" (6,2%).

Екзитпол проводили приблизно 1850 соціологів студії Ipsos. Крім того, над опитуваннями працювали 50 осіб, серед яких координатори та аналітики. 

Остаточні результати виборів до парламенту Польщі можуть бути оголошені у вівторок, 17 жовтня, у першій половині дня.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

 

Читайте также

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Юрій Сіренко
    Юрій Сіренко
    голова Черкаського апеляційного суду