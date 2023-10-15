МИД Украины работает над эвакуацией наших граждан из Сектора Газы – Зеленский

По словам Президента, «известно о почти 260 наших людях».

Источник фото: president.gov.ua

В Секторе Газы находятся около 260 украинских граждан. Об этом сказал Президент Украины Владимир Зеленский.

«Украинские дипломаты, разведка, силы безопасности продолжают работать для помощи нашим гражданам, оказавшимся на Ближнем Востоке: в Израиле и на территории сектора Газа. Продолжается эвакуация украинцев из Израиля: уже более 200 человек вывезли в Румынию, преимущественно женщин и детей. Готовятся новые рейсы», – сказал он.

По словам Президента, «известно о почти 260 наших людях, которые сейчас находятся в секторе Газа. В настоящее время выезд оттуда заблокирован для граждан всех стран, но мы работаем с партнерами, чтобы эвакуировать наших граждан. Украинские дипломаты готовы помочь каждому нашему гражданину, который в этом нуждается».

«Обращаюсь ко всем украинцам и украинкам, которые могут нуждаться в помощи: в любое время и любым способом обращайтесь к дипломатическим представительствам Украины и соблюдайте их рекомендации», - подчеркнул Зеленский.

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