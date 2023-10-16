Высший совет правосудия приступит к рассмотрению жалоб на судей, - Владимир Зеленский подписал закон

Владимир Зеленский подписал закон о Службе дисциплинарных инспекторов, запускающий процесс рассмотрения жалоб на судей Высшим советом правосудия.

Президент Владимир Зеленский подписал закон о создании Службы дисциплинарных инспекторов (законопроект 9483-2).

На практике это означает временный возврат функции рассмотрения дисциплинарных жалоб на судей Высшему совету правосудия, что предусмотрено другим законом (законопроект 9261).

И уже после создания Службы дисциплинарных инспекторов эта функция по предварительной фильтрации жалоб перейдет в новую Службу.

Итак, пока жалобы будут рассматриваться, параллельно ВСП должен готовиться к запуску Службы дисциплинарных инспекторов, которой затем отойдет соответствующая функция.

Временно до дня начала работы Службы полномочия дисциплинарного инспектора будет осуществлять член Дисциплинарной палаты ВСП (докладчик), определенный автоматизированной системой распределения дел. Такой докладчик не участвует в голосовании Дисциплинарной палаты при принятии решения о привлечении к дисциплинарной ответственности судьи.

О порядке рассмотрения жалоб

Дисциплинарные производства по судьям будут осуществлять Дисциплинарные палаты Высшего совета правосудия.

Дисциплинарное производство начинается после получения Высшим советом правосудия жалобы по дисциплинарному проступку судьи, с уведомлением о совершении дисциплинарного проступка судьей (дисциплинарной жалобы), поданной в соответствии с Законом «О судоустройстве и статусе судей», или по инициативе Дисциплинарной палаты ВСП или по обращению Высшей квалификационной комиссии судей.

Днем начала осуществления дисциплинарного производства является день получения Высшим советом правосудия соответствующей дисциплинарной жалобы или день принятия Дисциплинарной палатой Высшего совета правосудия решения об открытии соответствующего дисциплинарного дела по собственной инициативе или день получения Высшим советом правосудия соответствующего обращения ВККС.

Дисциплинарное производство включает:

1) предварительную проверку дисциплинарной жалобы, изучение материалов для установления признаков совершения судьей дисциплинарного проступка, принятие решения об оставлении без рассмотрения и возвращения дисциплинарной жалобы, отказ в открытии дисциплинарного дела или открытие дисциплинарного дела;

2) подготовку дисциплинарного дела к рассмотрению, рассмотрение дисциплинарного дела и принятие решения о привлечении к дисциплинарной ответственности судьи или об отказе в привлечении судьи к дисциплинарной ответственности;

3) рассмотрение жалобы на решение о привлечении к дисциплинарной ответственности судьи или об отказе в привлечении судьи к дисциплинарной ответственности.

Что будет после создания Службы

Дисциплинарные производства, в которых в день начала работы Службы дисциплинарных инспекторов Дисциплинарной палатой не будет принято решение об открытии дисциплинарного дела, со дня начала работы Службы передадут дисциплинарным инспекторам, определенным автоматизированной системой распределения дел. Течение срока таких дисциплинарных производствах прерывается и начинается заново.

Дисциплинарные производства, в которых в день начала работы Службы дисциплинарных инспекторов Дисциплинарной палатой принято решение об открытии дисциплинарного дела, завершаются Дисциплинарной палатой с участием члена Дисциплинарной палаты (докладчика).

Такие дисциплинарные производства не подлежат передаче дисциплинарным инспекторам.

Предварительная проверка дисциплинарных жалоб, поступивших в Высший совет правосудия до дня вступления в силу Закона о Службе дисциплинарных инспекторов, осуществляется в разумные сроки, но не более чем в течение 6 месяцев со дня получения такой жалобы докладчиком, определенным автоматизированной системой распределения дел для ее предварительной проверки.

Как будут создавать Службу

Напомним, Верховная Рада 6 сентября приняла во втором чтении законопроект 9483-2 о внесении изменений в Закон «О судоустройстве и статусе судей» и некоторые законы об изменении статуса и порядке формирования службы дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия.

Эти дисциплинарные инспекторы будут готовить проекты решений и решений дисциплинарной палаты и Высшего совета правосудия в рамках дисциплинарного производства в отношении судьи, а также проекты выводов и решений ВСП по жалобам на решения по дисциплинарным делам в отношении судей.

Конкурс в службу дисциплинарных инспекторов Высший совет правосудия должен объявить в течение 2 месяцев со дня вступления в силу настоящего Закона. Также Кабмин обяжут в бюджете на 2024 год предусмотреть средства, необходимые для обеспечения работы службы дисциплинарных инспекторов.

Высший совет правосудия будет создавать конкурсную комиссию в составе 6 человек, три из которых назначаются ВСП по предложениям международных и иностранных организаций, которые в соответствии с международными или межгосударственными соглашениями в течение последних трех лет оказывают Украине международную техническую помощь в сфере судебной реформы и/или предотвращения и противодействия коррупции. Такие международные т иностранные организации согласовывают общее предложение. Членом конкурсной комиссии может быть назначен член ВСП.

МИД, совместно с Секретариатом Кабмина в течение 10 дней со дня вступления в силу Закона сформируют перечень таких международных иностранных организаций и безотлагательно передадут его ВСП.

Для получения предложений в состав конкурсной комиссии от международных и иностранных организаций глава ВСП, в течение 5 дней со дня получения соответствующего перечня от МИД, обращается в такие международные и иностранные организации. Международные и иностранные организации в течение 30 дней со дня получения соответствующего обращения представляют свои предложения в состав конкурсной комиссии.

ВСП в течение 5 дней со дня получения соответствующих предложений от международных и иностранных организаций принимает решение о создании конкурсной комиссии.

По каким правилам будет работать конкурсная комиссия по отбору Службы дисциплинарных инспекторов

Будет действовать правило подавляющего голоса международников при отборе кандидатов на должность дисциплинарных инспекторов.

Решение конкурсной комиссии принято, если за него проголосовали не менее 4 членов, из которых по крайней мере двое предложены международными и иностранными организациями. При одинаковом количестве голосов «за» и «против» проводится повторное голосование. В случае одинакового количества голосов «за» и «против» во время такого повторного голосования голоса трех членов конкурсной комиссии, из которых хотя бы двое предложены международными и иностранными организациями, являются решающими.

Автор: Наталья Мамченко

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