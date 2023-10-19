Вища рада правосуддя обрала секретарів своїх дисциплінарних палат

Рада правосуддя готується до розгляду дисциплінарних скарг на суддів.

Джерело фото: Вища рада правосуддя

Вища рада правосуддя 19 жовтня 2023 року строком на 2 роки обрала секретарів всіх трьох своїх дисциплінарних палат.

Відтак, обрано:

секретар Першої дисциплінарної палати – суддя Харківського апеляційного суду Алла Котелевець (кандидатуру підтримали 15 членів ВРП)

секретар Другої дисциплінарної палати – адвокат Роман Маселко (кандидатуру підтримали 13 членів ВРП, а ще 2 члени ВРП проголосували проти)

секретар Третьої дисциплінарної палати – суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Інна Плахтій (кандидатуру підтримали 15 членів ВРП)

Відтак, згідно з рішеннями ВРП, дисциплінарні палати Ради правосуддя тепер мають такий склад:

Перша дисциплінарна палата

Бокова Юлія Валеріївна

Бондаренко Тетяна Знаменівна

Котелевець Алла Вікторівна (секретар палати)

Мороз Микола Володимирович

Друга дисциплінарна палата

Саліхов Віталій Валерійович

Бурлаков Сергій Юрійович

Маселко Роман Анатолійович (секретар палати)

Мельник Олексій Петрович

Ковбій Олена Василівна

Третя дисциплінарна палата

Кандзюба Олег Володимирович

Лук’янов Дмитро Васильович

Плахтій Інна Борисівна (секретар палати)

Попікова Ольга Володимирівна

Сасевич Олександр Михайлович

Голова Вищої ради правосуддя Григорій Усик та голова Верховного Суду Станіслав Кравченко не входять до складу жодної з дисциплінарних палат ВРП.

Нагадаємо, що Вища рада правосуддя 3 серпня 2023 року затвердила склад своїх трьох дисциплінарних палат.

Зазначимо, що днями Президент Володимир Зеленський підписав закон № 9483-2, яким передбачено створення у складі Ради правосуддя автономного підрозділу – Служби дисциплінарних інспекторів, яка повинна здійснювати попередній розгляд дисциплінарних скарг на суддів.

Втім, до відбору на конкурсних засадах 26 дисциплінарних інспекторів (включно з керівником), розгляд дисциплінарних скарг будуть здійснювати члени Вищої ради правосуддя.

Також, нагадаємо, що через зміни у законодавстві, Вища рада правосуддя не здійснювала розгляд дисциплінарних скарг на суддів з серпня 2021 року.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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