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  1. В Україні

Українському адвокату повідомили про підозру у ворожій пропаганді проти України

14:28, 19 жовтня 2023
В минулому українського політика та ведучого каналів Медведчука підозрюють у співпраці з рф та виправдовуванні збройної агресії проти України.
Українському адвокату повідомили про підозру у ворожій пропаганді проти України
Джерело фото: Офіс Генерального прокурора
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Повідомлено про підозру  адвокатові, який обвинувачується у колабораційній діяльності та виправдовуванні збройної агресії росії проти України. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

За даними СБУ мова йде про Максима Гольдарба, колишнього ведучого телеканалів, які належали Віктору Медведчуку.

За даними слідства, обвинувачуваний, раніше відомий як український політик та громадський діяч, використовував соціальні мережі та російські медіа-ресурси для поширення інформації, співпрацюючи при цьому з агресором.

Зокрема, використовуючи свої зв'язки з російською журналісткою, він розміщував інтерв'ю зі своєю участю на ресурсі, який перебуває під контролем росії. У цих інтерв'ю він систематично поширював російські наративи, які стверджують, що європейські союзники України використовують українців для розрахунків із росією і мають намір захопити та розділити землі заходу України.

Крім цього, на своєму YouTube-каналі він поширював маніпулятивну та викривлену інформацію щодо подій та історичних фактів, пов'язаних з Україною, просуваючи тези російської пропаганди про спільну історію та героїв, а також активно критикував українську владу та засуджував шлях розвитку країни.

Обвинувачуваний також повністю перекладав відповідальність за війну в Україні на Сполучені Штати та діючу владу, виправдовуючи збройну агресію рф.

За висновками судових лінгвістичних експертиз, висловлювання обвинувачуваного в його відеороликах мали спрямованість на підтримку держави-агресора та уникнення відповідальності за збройну агресію проти України, а також включали виправдання цієї агресії.

Наразі проводяться комплексні заходи з метою встановлення місцезнаходження обвинувачуваного з метою притягнення його до відповідальності за злочини проти держави.

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