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Чи враховуються для призначення пенсії дані нотаріально завіреної копії трудової книжки: роз’яснення ПФ

19:13, 19 жовтня 2023
У ПФ розповіли, які потрібно подавати документи про стаж для призначення пенсії.
Чи враховуються для призначення пенсії дані нотаріально завіреної копії трудової книжки: роз’яснення ПФ
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Пенсійний фонд України пояснив, чи враховуються для призначення пенсії дані нотаріально завіреної копії трудової книжки. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

Зазначається, що документи про стаж (зокрема, трудова книжка), вік та заробітну плату для призначення пенсії подаються тільки в оригіналах (пункт 2.23. Постанови правління Пенсійного фонду України від 25.11.2005  № 22-1 Про затвердження Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування»).

Раніше повідомлялося, як розраховується розмір пенсії за вікомРозмір пенсії в солідарній системі залежить від страхового стажу особи, заробітку (доходу), який вона отримувала протягом трудової діяльності та з якого було сплачено внески, а також від року звернення за призначенням пенсії.

Також стало відомо, скільки українців отримують пенсію менше 3000 гривень.

Ще ми писали, як українським біженцям отримати пенсію за кордоном.

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