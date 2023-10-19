Чи враховуються для призначення пенсії дані нотаріально завіреної копії трудової книжки: роз’яснення ПФ

У ПФ розповіли, які потрібно подавати документи про стаж для призначення пенсії.

Пенсійний фонд України пояснив, чи враховуються для призначення пенсії дані нотаріально завіреної копії трудової книжки. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

Зазначається, що документи про стаж (зокрема, трудова книжка), вік та заробітну плату для призначення пенсії подаються тільки в оригіналах (пункт 2.23. Постанови правління Пенсійного фонду України від 25.11.2005 № 22-1 Про затвердження Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування»).

Раніше повідомлялося, як розраховується розмір пенсії за віком. Розмір пенсії в солідарній системі залежить від страхового стажу особи, заробітку (доходу), який вона отримувала протягом трудової діяльності та з якого було сплачено внески, а також від року звернення за призначенням пенсії.

Також стало відомо, скільки українців отримують пенсію менше 3000 гривень.

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