Стало відомо, скільки українців отримують пенсію менше 3000 гривень

У ПФУ повідомили, що майже третина пенсіонерів отримують пенсію, яка менша за 3000 грн.

У Пенсійному фонді представили статистику щодо пенсій українців. Так, станом на початок місяця майже третина пенсіонерів отримують пенсію, яка менша за 3000 грн.

За даними ПФУ, наразі в країні числиться 10,5 млн пенсіонерів. Середні пенсійні виплати при цьому становлять 5350,33 грн.

Статистика ПФУ стверджує, що 2,7 млн пенсіонерів в Україні ще працюють, отримуючи середньомісячну пенсію на рівні 5614,59 грн.

В Україні держава здійснює такі пенсійні виплати:

за віком – 73,53 відсотків;

по інвалідності – 14,46 відсотків;

по втраті годувальника – 6,13 відсотків;

за вислугу років – 5,28 відсотків;

соціальні пенсії – 0,57 відсотків;

довічне утримання суддів – 0,03 відсотка.

Статистика пенсій щодо їхнього розміру виглядає так:

до 3 тисяч грн – 29,8 відсотків;

3-4 тисячі грн – 21,25 відсотків;

4-5 тисяч грн – 14,9 відсотків;

5-10 тисяч грн – 23,21 відсотків;

понад 10 тисяч грн – 10,70 відсотків.

Раніше повідомлялося, як розраховується розмір пенсії за віком.

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