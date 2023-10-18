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  1. Суспільство

Як розраховується розмір пенсії за віком: ПФУ дав пояснення

00:00, 18 жовтня 2023
Розмір пенсії в солідарній системі залежить від страхового стажу особи, заробітку (доходу), який вона отримувала протягом трудової діяльності та з якого було сплачено внески, а також від року звернення за призначенням пенсії.
Як розраховується розмір пенсії за віком: ПФУ дав пояснення
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Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області роз’яснило, як розраховується пенсія за віком.

Розмір пенсії в солідарній системі залежить від страхового стажу особи, заробітку (доходу), який вона отримувала протягом трудової діяльності та з якого було сплачено внески, а також від року звернення за призначенням пенсії.

Статтею 27 Закону України від 09.07.2003 № 1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» визначено формулу, за якою розраховується розмір пенсії за віком:

П = 3п х Кс,

де:

  • П — розмір пенсії (у гривнях);
  • 3п — заробітна плата/дохід застрахованої особи, з якої обчислюється пенсія (у гривнях);
  • Кс — коефіцієнт страхового стажу застрахованої особи.

Заробітна плата враховується за весь період страхового стажу починаючи з 1 липня 2000 року. За бажанням пенсіонера для обчислення пенсії та за умови підтвердження довідки про заробітну плату первинними документами також може враховуватися заробітна плата за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд по 30 червня 2000 року незалежно від перерв.

Тривалість страхового стажу та величина заробітної плати враховуються через коефіцієнти страхового стажу та заробітку.

Обчислюємо коефіцієнт страхового стажу:

Kc = (См×Вс) / (100% × 12)

де:

  • Кс — коефіцієнт страхового стажу;
  • См — сума місяців страхового стажу;
  • Вс — величина оцінки одного року страхового стажу (у відсотках), що дорівнює 1 відсоток.

Порядок обчислення заробітної плати для призначення пенсії передбачено статтею 40 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування».

Людина може обрати найбільш вигідний варіант заробітку, з якого обчислюється пенсія.

  • Варіант 1. Для обчислення пенсії враховується заробітна плата за всі періоди страхового стажу з 01.07.2000 (за даними реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування).
  • Варіант 2.  Для обчислення пенсії враховується заробітна плата за будь-які 60 календарних місяців підряд по 30.06.2000 (за довідкою про заробітну плату) та за всі періоди страхового стажу з 01.07.2000 (за даними реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування).

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