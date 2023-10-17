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  1. В Україні

Здавав українські позиції у Бахмуті: місцевого жителя засуджено за державну зраду

23:44, 17 жовтня 2023
Вироком суду йому призначено покарання – 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Здавав українські позиції у Бахмуті: місцевого жителя засуджено за державну зраду
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За державну зраду засуджено жителя міста Бахмут Донецької області (ч. 2 ст. 111 КК України). Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

Вироком суду йому призначено покарання – 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

«Прокурор у суді довів, що обвинувачений влітку 2022 року добровільно приєднався до агентурної мережі. Її на територіях Донецької, Луганської, Миколаївської, Запорізької та Одеської областей організував колишній міліціонер з Криму - наразі обвинувальний акт щодо нього передано до суду.

Агенти цієї мережі за грошову винагороду збирали інформацію розвідувального характеру з метою антиукраїнської підривної діяльності.

Засуджений, мешкаючи у фронтовому Бахмуті, напередодні оборонної кампанії міста збирав відомості про місця зосередження там військової техніки і особового складу українських Сил оборони.

Цю інформацію з точними координатами та геомітками він передавав кримському куратору, а той – представникам збройних сил російської федерації для наведення артилерійських, ракетних ударів та іншого вогневого ураження українських позицій», — йдеться у повідомленні.

Протиправну діяльність громадянина було задокументовано прокурорсько-слідчою групою. Його затримано співробітниками Управління СБУ у Вінницькій області за місцем проживання та доправлено на Вінниччину, де він перебував під вартою.

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