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Сдавал украинские позиции в Бахмуте: местный житель осужден за государственную измену

23:44, 17 октября 2023
Приговором суда ему назначено наказание – 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Сдавал украинские позиции в Бахмуте: местный житель осужден за государственную измену
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За государственную измену осужден житель города Бахмут Донецкой области (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

Приговором суда ему назначено наказание – 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

«Прокурор в суде доказал, что обвиняемый летом 2022 добровольно присоединился к агентурной сети. Ее на территориях Донецкой, Луганской, Николаевской, Запорожской и Одесской областей организовал бывший милиционер из Крыма - обвинительный акт в отношении него передан в суд.

Агенты этой сети за денежное вознаграждение собирали информацию разведывательного характера с целью антиукраинской взрывной деятельности.

Осужденный, проживая во фронтовом Бахмуте, накануне оборонной кампании города собирал сведения о местах сосредоточения там военной техники и личного состава украинских сил обороны.

Эту информацию с точными координатами и геометками он передавал крымскому куратору, а тот – представителям вооруженных сил российской федерации для наведения артиллерийских, ракетных ударов и прочего огневого поражения украинских позиций», – говорится в сообщении.

Противоправная деятельность гражданина была задокументирована прокурорско-следственной группой. Он задержан сотрудниками Управления СБУ в Винницкой области по месту жительства и доставлен в Винницкую область, где он находился под стражей.

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