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Рада приняла закон о пожизненном статусе PEP и мониторинг сделок топ-чиновников: в Минфине рассказали детали

17:39, 17 октября 2023
В Министерстве финансов сообщили детали принятого закона об ужесточении финансового мониторинга политически значимых лиц.
Рада приняла закон о пожизненном статусе PEP и мониторинг сделок топ-чиновников: в Минфине рассказали детали
Фото: ВРУ
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Как мы писали, Верховная Рада 17 октября проголосовала в целом за законопроект 9269-д, вводящий пожизненный статус публично значимого лица (РЭР) для депутатов, судей Верховного Суда, членов ВККС, Высшего совета правосудия и других топ-чиновников.

В Министерстве финансов рассказали, какие изменения произойдут с принятием этого закона.

Отмечается, что принятие этого закона является условием вступления Украины в Европейский Союз и финансовой помощи от МВФ.

Согласно стандартам ЕС и Группы по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (Financial Action Task Force - FATF) при определении статуса публичного деятеля не следует устанавливать промежуток времени, по истечении которого лицо должно быть автоматически лишено такого статуса.

Нормы принятого закона, кроме отмены трехлетнего ограничения для статуса публичного деятеля, предусматривают применение риск-ориентированного подхода при определении объема и продолжительности мер финансового мониторинга, которые необходимо принимать в отношении таких деятелей.

В то же время нормами закона предусмотрено:

  • что через 12 месяцев после увольнения PEP («Politically Exposed Persons», «политически значимое лицо») с должности, банки и другие финансовые учреждения должны пересмотреть его риск. В случае, если финансовые операции, проводимые таким лицом в течение этого времени, составляли низкий риск, и если такое лицо не несет риск, свойственный PEP, субъекты первичного финансового мониторинга (СПФМ) не обязаны принимать на постоянной основе углубленный мониторинг деловых. отношений с ним (т.е. устанавливать источники состояния такого лица и источники средств для его операций);
  • обязанность СПФМ предоставить в течение пяти рабочих дней клиенту-PEP письменные объяснения с обоснованием причины отказа в осуществлении финансовых операций или установлении деловых отношений.
  • обязанность национального PEP после прекращения выполнения им выдающихся публичных функций сообщать банку по его запросу о выполнении (прекращении выполнения) таких функций;
  • установление штрафа СПФМ в размере до 100 тыс. необлагаемых налогом минимумов (1,7 млн. грн.) за ненадлежащее применение риск-ориентированного подхода к PEP, т.е. денежных операций.

Реализация норм акта положительно повлияет на дальнейшие решения международных партнеров по заявке Украины на членство в Европейском Союзе и выделению финансовой поддержки Украине, говорят в Минфине.

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