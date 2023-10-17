Рада прийняла закон про довічний статус PEP і моніторинг правочинів топ-посадовців: у Мінфіні розповіли деталі

У Міністерстві фінансів повідомили деталі ухваленого закону про посилення фінансового моніторингу політично значущих осіб.

Фото: ВРУ

Як ми писали, Верховна Рада 17 жовтня проголосувала в цілому за законопроект 9269-д, який вводить довічний статус публічно значущої особи (РЕР) для депутатів, суддів Верховного Суду, членів ВККС, Вищої ради правосуддя та інших топ-посадовців.

У Міністертві фінансів розповіли, які зміни відбудуться з прийнням цього закону.

Зазначається, що прийняття цього закону є умовою вступу України до Європейського Союзу та отримання фінансової допомоги від МВФ.

Відповідно до стандартів ЄС та Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (Financial Action Task Force - FATF) під час визначення статусу публічного діяча не слід встановлювати проміжок часу, після завершення якого особа має бути автоматично позбавлена такого статусу.

Норми прийнятого закону окрім скасування трирічного обмеження для статусу публічного діяча, передбачають застосування ризик-орієнтованого підходу під час визначення обсягу та тривалості заходів фінансового моніторингу, які необхідно вживати стосовно таких діячів.

Водночас нормами закону передбачено:

що через 12 місяців після звільнення PEPа («Politically Exposed Persons», «політично значуща особа») з посади, банки та інші фінансові установи мають переглянути його ризик. У разі, якщо фінансові операції, що проводилися такою особою протягом цього часу, становили низький ризик, та якщо така особа не несе ризик, властивий PEP, суб’єкти первинного фінансового моніторингу (СПФМ) не зобов’язані вживати на постійній основі поглиблений моніторинг ділових відносин з ним (тобто, встановлювати джерела статків такої особи та джерела коштів для її операцій);

обов'язок СПФМ надати протягом п'яти робочих днів клієнту-PEP письмові пояснення з обґрунтуванням причини відмови у здійсненні фінансових операцій або встановленні ділових відносин.

обов'язок національного PEP після припинення виконання ним визначних публічних функцій повідомляти банку на його запит про виконання (припинення виконання) таких функцій;

встановлення штрафу СПФМ у розмірі до 100 тис. неоподаткованих мінімумів (1,7 млн. грн.) за неналежне застосування ризик-орієнтованого підходу до PEP тобто за зловживання с жорстким фінмоніторингом по відношенню до PEP - присвоєння не обґрунтованого рівня ризику, безпідставна відмова від проведення фінансових операцій.

Реалізація норм акта позитивно вплине на подальші рішення міжнародних партнерів щодо заявки України на членство в Європейському Союзі та виділення фінансової підтримки Україні, кажуть у Мінфіні.

Раніше «Судово-юридична газета» писала деталі цього закону, який викликав значні дискусії у середовищі народних обранців, однак він є вимогою МВФ.

16 жовтня Комітет ВР з питань фінансів переглянув рішення щодо законопроекту про довічний статус публічних осіб.



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