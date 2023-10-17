Как внутренне перемещенному лицу стать на учет и получить соответствующую справку: разъяснение

Особенности установления факта внутреннего перемещения личности и получения соответствующей справки.

В результате вооруженной агрессии рф против Украины многие были вынуждены покинуть свои дома и переместиться в более безопасные общины. Координационный центр по оказанию безвозмездной правовой помощи разъяснил, как внутренне перемещенному лицу стать на учет и получить соответствующую справку.

Хто є внутрішньо переміщеною особою

Внутрішньо переміщена особа (ВПО) – це громадянин України, іноземець або особа без громадянства, яка перебуває на території України на законних підставах та має право на постійне проживання в Україні, яку змусили залишити або покинути своє місце проживання у результаті або з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства, порушень прав людини та надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру.

Хто має право звернутися для отримання довідки

Для отримання довідки мають право звернутися:

громадянин України;

іноземці або особи без громадянства, які перебувають на території України на законних підставах та мають право на постійне проживання в Україні

Довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи та довідка видана до 20 червня 2016 р., яка не скасована і строк дії якої не закінчився діє безстроково, крім випадків, передбачених статтею 12 Закону «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб

Куди звертатись для отримання довідки ВПО

Для отримання довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи треба звернутись із заявою до:

структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районних, районних у місті Києві державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі утворення) рад за місцем проживання у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

У період дії воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24 лютого 2022 р. № 64 “Про введення воєнного стану в Україні”, внутрішньо переміщена особа для отримання довідки може звернутися до уповноваженої особи виконавчого органу сільської, селищної, міської ради або центру надання адміністративних послуг.

Хто має право подати заяву для отримання статусу ВПО

Заява подається ВПО (в тому числі неповнолітніми дітьми – вік 14-18 років) особисто, а малолітніми дітьми (до 14 років), недієздатними особами або особами, дієздатність яких обмежено, – через законного представника.

Заяву про взяття на облік малолітньої дитини від її імені подає:

законний представник;

родич (баба, дід, прабаба, прадід, повнолітні брат або сестра, тітка, дядько) або вітчим, мачуха, в яких проживає (перебуває) дитина, яка прибула без супроводження законного представника;

представник органу опіки та піклування за місцем перебування дитини (у разі відсутності законного представника та родича).

Заяву про взяття на облік малолітньої дитини, яка є дитиною-сиротою або дитиною, позбавленою батьківського піклування, для отримання довідки подає від її імені:

законний представник (один з опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів) – у разі влаштування в сім’ю громадян під опіку, піклування, прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу;

керівник дитячого закладу, закладу охорони здоров’я або закладу соціального захисту – у разі влаштування дитини до такого закладу на повне державне забезпечення.

Перелік документів, які подаються разом із заявою для отримання статусу ВПО

Під час подання заяви про взяття на облік особа пред’являє:

документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, або документ, що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус, або свідоцтво про народження дитини.

У разі відсутності в документі, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, або документі, що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус, відмітки про реєстрацію місця проживання на території адміністративно-територіальної одиниці, з якої здійснюється внутрішнє переміщення особа надає докази, що підтверджують факт проживання на території адміністративно-територіальної одиниці, з якої здійснюється внутрішнє переміщення, на день виникнення обставин, що спричинили внутрішнє переміщення:

військовий квиток з відомостями щодо проходження військової служби;

трудову книжку із записами про трудову діяльність;

документ, що підтверджує право власності на рухоме або нерухоме майно;

свідоцтво про базову загальну середню освіту;

атестат про повну загальну середню освіту;

документ про професійно-технічну освіту;

документ про вищу освіту (науковий ступінь);

довідку з місця навчання;

рішення районної, районної у мм. Києві чи Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської чи районної у місті ради про влаштування дитини до дитячого закладу, у прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу, встановлення опіки чи піклування;

медичні документи;

фотографії;

відеозаписи тощо.

У разі відсутності документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, або документа, що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус, під час подання заяви про взяття на облік у період дії воєнного стану особа пред’являє:

відображення в електронній формі інформації, що міститься у документах, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України або її спеціальний статус, сформованих засобами Порталу Дія (Дія) або єДокумент;

довідку про подання документів для оформлення паспорта громадянина України.

У разі подання заяви про взяття на облік законним представником особи, від імені якої подається заява, або керівником закладу соціального захисту/представником органу опіки та піклування додатково подаються:

документ, що посвідчує особу заявника;

документ, що підтверджує повноваження заявника як законного представника особи, від імені якої подається заява, крім випадків, коли законними представниками є батьки (усиновлювачі);

документ, що підтверджує повноваження представника органу опіки та піклування або керівника закладу соціального захисту, та документ, що підтверджує факт зарахування особи до такого закладу (у разі зарахування до закладу);

свідоцтво про народження дитини у разі потреби.

У разі подання заяви про взяття на облік малолітньої дитини особою додатково подаються:

документ, що посвідчує особу заявника;

документи, що підтверджують родинні стосунки між дитиною та заявником;

документ, що підтверджує повноваження представника органу опіки та піклування або керівника дитячого закладу, закладу охорони здоров’я або закладу соціального захисту дітей, в якому дитина перебуває на повному державному забезпеченні, та документ, що підтверджує факт зарахування дитини до такого закладу.

Як отримати довідку ВПО через Портал Дія

Щоб отримати статус ВПО, у застосунку Дія має відображатися картка платника податків та один із паспортів: ID-картка або закордонний біометричний паспорт. Для формування довідки потрібні дані саме з біометричних документів, тож якщо такої інформації немає, заяву доведеться подавати офлайн.

Покроковий алгоритм

Встановіть або обновіть застосунок Дія та авторизуйтеся зручним для вас способом.

Зайдіть у розділ «Послуги» та надішліть заявку на отримання статусу ВПО.

Вкажіть місце, де ви зараз перебуваєте — область, населений пункт і конкретну адресу. Також підтвердьте геолокацію. Це потрібно зробити лише один раз, щоб перевірити ваше фактичне місце перебування.

Якщо маєте дитину, і свідоцтво про народження є в застосунку, можете отримати статус переселенця і для неї. Якщо ж дітей чи свідоцтва немає, натисніть «Зареєструватися без дітей».

Далі можна одразу подати заявку на фінансову допомогу від держави. Це 2000 грн щомісяця для дорослого та 3000 грн для дитини. Для цього натисніть «Хочу отримувати допомогу».

Оберіть картку єПідтримка для зарахування коштів. Якщо у вас такої картки немає, необхідно її оформити.

Перевірте заяву, підтвердіть правильність даних та натисніть «Надіслати».

Після оброблення заяви довідка ВПО з’явиться у застосунку в переліку ваших документів.

Підстави для відмови у видачі довідки ВПО:

1) відсутні обставини, що спричинили внутрішнє переміщення;

2) у державних органів наявні відомості про подання завідомо неправдивих відомостей для отримання довідки;

3) заявник втратив документи, що посвідчують особу (до їх відновлення);

4) у документі заявника, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, або документі, що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус, немає відмітки про реєстрацію місця проживання на території адміністративно-територіальної одиниці, з якої здійснюється внутрішнє переміщення, та відсутні докази, що підтверджують факт проживання на території адміністративно-територіальної одиниці, з якої здійснюється внутрішнє переміщення;

5) докази, надані заявником для підтвердження факту проживання на території адміністративно-територіальної одиниці, з якої здійснюється внутрішнє переміщення не підтверджують такого факту.

Оскарження рішення про відмову у видачі довідки ВПО

Особа має право звернутися із заявою повторно, якщо у неї з’явилися підстави для отримання довідки, або усунуті підстави для відмови у видачі довідки, оскаржити рішення про відмову у видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи до суду.

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