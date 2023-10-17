В Украине готовят цифровизацию медицинских документов для усыновления

Заместитель главы ОП рассказала о том, что медицинские документы детей на усыновление цифровизируют.

Фото: ОП

Заместитель руководителя Офиса Президента Юлия Соколовская анонсировала начало нового направления важной совместной работы Министерства здравоохранения и Министерства социальной политики, касающегося процессов усыновления. Об этом сообщается на сайте Офиса Президента.

Она отметила, что первые шаги в этом направлении уже сделаны: каждый желающий усыновить ребенка может подать заявление и документы через портал «Дия», а также получить помощь при усыновлении. Однако все же необходимо собрать бумажные медицинские заключения и понять состояние ребенка.

Следующий шаг – цифровизация всех необходимых медицинских документов о состоянии здоровья и кандидата в усыновители. Вся необходимая информация будет поступать в порядке обмена данными между ведомствами.

Важный элемент цифровизации – фиксация в электронных системах брошенных детей, отметила Соколовская.

«Нам как стране нужно иметь своевременную, централизованную и достоверную информацию об оставленных детях и не только, об их подлинных и полных диагнозах, результатах медицинских осмотров и анкетах с очень подробной информацией о физическом и ментальном развитии», – отметила Соколовская.

По ее словам, это направление работы, где цифровизация не только упрощает, но спасает жизнь.

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