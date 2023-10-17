В Україні готують цифровізацію медичних документів для усиновлення

Заступник керівника ОП розповіла про те, що медичні документи дітей на усиновлення цифровізують.

Фото: ОП

Заступниця керівника Офісу Президента Юлія Соколовська анонсувала започаткування нового напряму важливої спільної роботи Міністерства охорони здоров’я та Міністерства соціальної політики, який стосується процесів усиновлення. Про це повідомляється на сайті Офісу Президента.

Вона зазначила, що перші кроки в цьому напрямі вже зроблено: кожен, хто хоче всиновити дитину, може подати заяву та документи через портал «Дія», а також отримати допомогу при усиновленні. Однак усе ж необхідно зібрати паперові медичні висновки та зрозуміти стан, потреби дитини.

Наступний крок – цифровізація всіх необхідних медичних документів про стан здоров’я дитини та кандидата в усиновлювачі. Вся необхідна інформація надходитиме в порядку обміну даними між відомствами.

Важливий елемент цифровізації – фіксація в електронних системах залишених дітей, зазначила Соколовська.

«Нам як країні потрібно мати вчасну, централізовану та достовірну інформацію про залишених дітей і не тільки, про їхні справжні й повні діагнози, результати медичних оглядів та анкети з дуже докладною інформацією про фізичний і ментальний розвиток», – зазначила Соколовська.

За її словами, це напрям роботи, де цифровізація не лише спрощує, а й рятує життя.

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