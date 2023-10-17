Обрано заступника голови Київського районного суду Одеси

Заступником голови районного суду став Володимир Петренко.

У вівторок, 17 жовтня, в Київському районному суді міста Одеси відбулися збори суддів, на яких вирішувалося питання щодо обрання заступника голови суду. Про це повідомляє пресслужба судової установи.

У зборах взяли участь 18 суддів, які одноголосно підтримали кандидатуру судді Володимира Петренка.

Таким чином, заступником голови Київського районного суду міста Одеси став Петренко Володимир Сергійович.

«Володимир Петренко здійснює судочинство в Київському районному суді міста Одеси понад 13 років, є кандидатом юридичних наук, автором багатьох наукових праць з цивільного процесуального права та права інтелектуальної власності», — зазначили в судовій установі.

Нагадаємо, що обрали голову та заступника голови Рівненського окружного адміністративного суду.

Також обрано голову Перемишлянського районного суду Львівської області.

Крім цього, ми писали, що обрали голову Оболонського районного суду міста Києва.

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