«Правки Лозового» необхідно скасувати – НАБУ та САП

Керівники антикорупційних органів розповіли представникам США, що дозволить НАБУ та САП стати більш ефективними.

Джерело фото: НАБУ

Директор НАБУ Семен Кривонос та керівник САП Олександр Клименко 16 жовтня розповіли Спеціальній представниці США з відновлення економіки України Пенні Пріцкер та послу США в Україні Бріджит Брінк, що необхідно зробити, щоб НАБУ та САП стали більш ефективними.

Серед вже традиційних побажань, таких як необхідність розширення штату, створення експертної установи при НАБУ, удосконалення механізму екстрадиції тощо, пролунало й нове побажання – необхідність скасування змін в Кримінальний процесуальний кодекс, відомих як «правки Лозового».

На думку керівників антикорупційних органів, скасування «правок Лозового» посилить «інституційну спроможність НАБУ і САП загалом».

Нагадаємо, що «правки Лозового» були прийняті Верховною Радою 3 жовтня 2017 року. В силу вони в цілому вступили 15 березня 2018 року. Одне з ключових положень відповідних правок – обмеження строків досудового розслідування.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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