«Правки Лозового» необходимо отменить – НАБУ и САП

Руководители антикоррупционных органов рассказали представителям США, что позволит НАБУ и САП стать более эффективными.

Источник фото: НАБУ

Директор НАБУ Семен Кривонос и руководитель САП Александр Клименко 16 октября рассказали Специальной представительнице США по восстановлению экономики Украины Пенни Прицкер и послу США в Украине Бриджит Бринк, что необходимо сделать, чтобы НАБУ и САП стали более эффективными.

Среди уже традиционных пожеланий, таких как необходимость расширить штат, создать экспертное учреждение при НАБУ, усовершенствовать механизм экстрадиции и т.п., прозвучало и новое пожелание – необходимость отмены изменений в Уголовный процессуальный кодекс, известных как «правки Лозового».

По мнению руководителей антикоррупционных органов, отмена «правок Лозового» усилит «институциональную способность НАБУ и САП в целом».

Напомним, что "правки Лозового" были приняты Верховной Радой 3 октября 2017 года. В силу они вступили в целом 15 марта 2018 года. Одно из ключевых положений соответствующих поправок – ограничение сроков досудебного расследования.

Автор: Вячеслав Хрипун

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.