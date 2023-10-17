Избран заместитель председателя Киевского районного суда Одессы

Заместителем председателя районного суда стал Владимир Петренко.

Во вторник, 17 октября, в Киевском районном суде города Одессы состоялось собрание судей, на котором решался вопрос об избрании заместителя председателя суда. Об этом сообщает пресс-служба судебного учреждения.

В собрании приняли участие 18 судей, единогласно поддержавших кандидатуру судьи Владимира Петренко.

Таким образом, заместителем главы Киевского районного суда города Одессы стал Петренко Владимир Сергеевич.

«Владимир Петренко осуществляет судопроизводство в Киевском районном суде города Одессы более 13 лет, является кандидатом юридических наук, автором многих научных работ по гражданскому процессуальному праву и праву интеллектуальной собственности», — отметили в судебном учреждении.

Напомним, что избрали председателя и заместителя председателя Ровенского окружного административного суда.

Также избран председатель Перемышлянского районного суда Львовской области.

Еще мы писали, что избрали главу Оболонского районного суда города Киева.

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