Как рассчитывается размер пенсии по возрасту: ПФУ дал объяснение

Размер пенсии в солидарной системе зависит от страхового стажа лица, заработка (дохода), который он получал в течение трудовой деятельности и с которого были уплачены взносы, а также от года обращения за назначением пенсии.

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области разъяснило, как рассчитывается пенсия по возрасту.

Размер пенсии в солидарной системе зависит от страхового стажа лица, заработка (дохода), который он получал в течение трудовой деятельности и с которого были уплачены взносы, а также от года обращения за назначением пенсии.

Статьей 27 Закона Украины от 09.07.2003 № 1058-IV «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» определена формула, по которой рассчитывается размер пенсии по возрасту:

П = 3п х Кс,

где:

П – размер пенсии (в гривнах);

3п - заработная плата/доход застрахованного лица, с которого исчисляется пенсия (в гривнах);

Кс – коэффициент страхового стажа застрахованного лица.

Заработная плата учитывается за весь период страхового стажа, начиная с 1 июля 2000 года. По желанию пенсионера для исчисления пенсии и при подтверждении справки о заработной плате первичными документами также может учитываться заработная плата за любые 60 календарных месяцев страхового стажа подряд по 30 июня 2000 независимо от перерывов.

Продолжительность страхового стажа и величина заработной платы учитываются из-за коэффициентов страхового стажа и заработка.

Вычисляем коэффициент страхового стажа:

Kc = (См×Вс)/(100% × 12)

где:

Кс – коэффициент страхового стажа;

См – сумма месяцев страхового стажа;

Вс – величина оценки одного года страхового стажа (в процентах), равная 1 проценту.

Порядок исчисления заработной платы для назначения пенсии предусмотрен статьей 40 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Человек может выбрать наиболее выгодный вариант заработка, по которому исчисляется пенсия.

Вариант 1. Для исчисления пенсии учитывается заработная плата за все периоды страхового стажа с 01.07.2000 г. (по данным реестра застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования).

Вариант 2. Для исчисления пенсии учитывается заработная плата за любые 60 календарных месяцев подряд по 30.06.2000 (по справке о заработной плате) и за все периоды страхового стажа с 01.07.2000 (по данным реестра застрахованных лиц Государственного реестра социального страхования)

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