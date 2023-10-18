Видавали фальшиві довідки для оформлення інвалідності: у Львові медиків викрили на допомозі ухилянтам

За фальшиві довідки медики просили 1000 доларів.

Фото: поліція Львівської області

У Львові викрили ще одну схему ухилення військовозобов’язаних чоловіків від мобілізації. До неї причетні лікар-невропатолог та завідувачка приймально-діагностичного відділення однієї з медичних установ міста. Про це повідомили у пресслужбі поліції області.

Зазначається, що лікарки вимагали у пацієнта 1000 доларів за перебування на стаціонарному лікуванні та за видачу фальшивих документів, які допомагали оформити групу інвалідності та виїхати за межі держави.

Правоохоронці 17 жовтня затримали одну із лікарок у службовому кабінеті під час отримання 300 доларів.

«Встановлено, що лікар-невропатолог та завідувачка приймально-діагностичного відділення однієї з медичних установ Львова вимагали та одержали неправомірну вигоду від пацієнта – військовозобов’язаного громадянина України, за підготовку сфальсифікованої медичної документації з метою встановлення у нього групи інвалідності», – йдеться у повідомленні.

Слідчі повідомили обом зловмисницям про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 ККУ (одержання неправомірної вигоди службовою особою). Суд має обрати запобіжний захід.

Фото: поліція Львівської області

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