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  1. В Україні

Фіктивного одружилися «заднім числом»: у Києві викрили шахраїв, які незаконно заволоділи квартирами двох померлих

23:43, 18 жовтня 2023
Чоловік та жінка підробили документи, які засвідчували їхнє право на нерухоме майно померлих.
Фіктивного одружилися «заднім числом»: у Києві викрили шахраїв, які незаконно заволоділи квартирами двох померлих
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У Києві затримано двох осіб, які вчинили шахрайську схему і заволоділи квартирами двох померлих киян. За інформацією Київської міської прокуратури, злочинні діяння стали можливими завдяки підробці офіційних документів та виготовленню фіктивного свідоцтва про шлюб.

Учасники цієї злочинної групи, 52-річний чоловік і 58-річна жінка, використали шахрайську схему з метою заволодіння квартирами, належними померлим громадянам. Вони підробили правовстановлюючі документи, які засвідчували їхнє право на нерухоме майно померлих.

Далі фігуранти цієї схеми створили фіктивне свідоцтво про шлюб та виступили перед судом як подружжя, яке має право на розподіл спадщини. Документально підтвердивши свої права на квартири, зловмисники подали на них позов і суд вирішив питання щодо поділу майна.

Наразі обвинуваченим пред'явлено звинувачення згідно із частинами 3 та 4 статті 358, частиною 2 статті 27 та частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України. Справа перебуває на розгляді, проводяться необхідні слідчі дії для розкриття усіх аспектів цієї злочинної схеми, і вирішується питання про застосування запобіжних заходів до обвинувачених. Квартири, які були незаконно захоплені, піддані арешту.

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