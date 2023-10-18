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Декілька років ґвалтував своїх похресниць: на Житомирщині засудили педофіла

23:24, 18 жовтня 2023
Зловмисник не визнав свою вину, але все одно отримав 15 років тюрми.
Декілька років ґвалтував своїх похресниць: на Житомирщині засудили педофіла
Фото: GETTY IMAGES
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Житель Житомирщини отримав 15 років тюрми за ґвалтування і розбещення двох малолітніх похресниць. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора. 

Прокурори у суді довели, що житель Коростишева упродовж декількох років ґвалтував і розбещував двох малолітніх сестер - своїх похресниць.

Повідомляється, що чоловік приїздив у гості до кумів і час від часу забирав похресниць до себе додому "погостювати". Задобрюючи подарунками, а іноді залякуючи дітей, він ґвалтував і розбещував їх.

Щоб вони мовчали, купував їм мобільні телефони, планшет, одяг, взуття, давав гроші.

У суді свою вину чоловік не визнав, але її повністю довели і присудили йому 15 років позбавлення волі.

До набуття вироком законної сили він перебуватиме під вартою.

Нагадаємо, що на Прикарпатті судили чоловіка, який намагався зґвалтувати дитину. 

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