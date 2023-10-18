Біг за малолітніми дівчатами, щоб зґвалтувати: на Прикарпатті судили чоловіка

Суд призначив зловмиснику 10 років позбавлення волі.

На Прикарпатті засуджено за закінчений замах на зґвалтування 10-річної дівчинки місцевого жителя, повідомляє Офіс Генпрокурора.

Йому призначено покарання у вигляді 10 років позбавлення волі.



Прокурор у суді довів, що наприкінці травня 2022 року, засуджений, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, побачив двох малолітніх дівчат, які гуляли біля річки Чечва неподалік села Сваричів Івано-Франківської області. Він почав переслідувати їх, щоб зґвалтувати.



Чоловік біг за дітьми та, наздогнавши одну з них, повалив на землю і роздягнув. Він стиснув шию потерпілій і намагався її зґвалтувати, однак його дії були припинені місцевими жителями, які прибігли на місце події.

У судовому засіданні обвинувачений свою вину не визнав, але вона повністю доведена стороною обвинувачення.

Нагадаємо, що на Київщині покарали чоловіка, який викрав 4-річну дитину та намагався її зґвалтувати.

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