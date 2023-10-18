Бежал за малолетними девочками, чтоб изнасиловать: на Прикарпатье судили мужчину

Суд назначил злоумышленнику 10 лет лишения свободы.

На Прикарпатье судили за оконченное покушение на изнасилование 10-летней девочки местного жителя, сообщает Офис Генпрокурора.

Ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы.

Прокурор в суде доказал, что в конце мая 2022 года осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, увидел двух малолетних девочек, гулявших у реки Чечва недалеко от села Сварычев Ивано-Франковской области. Он стал преследовать их, чтобы изнасиловать.

Мужчина бежал за детьми и, догнав одну из них, повалил на землю и раздел. Он сжал шею потерпевшей и пытался ее изнасиловать, однако его действия были приостановлены местными жителями, прибежавшими на место происшествия.

В судебном заседании обвиняемый свою вину не признал, но вина полностью доказана стороной обвинения.

Напомним, что в Киевской области наказали мужчину, который похитил 4-летнего ребенка и пытался его изнасиловать.

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