На Київщині покарали чоловіка, який викрав 4-річну дитину та намагався її зґвалтувати

Мешканця Київщини засуджено до 15 років позбавлення волі

Фото: ОГП

На Київщині чоловіка визнано винним у викраденні малолітньої дитини, сексуальному насильстві та незакінченого замаху на зґвалтування.

Як повідомив Офіс Генерального прокурора, зловмисника засуджено до 15 років позбавлення волі.

Прокурори у суді довели, що у серпні 2020 року чоловік знаходився у торговельній залі на автозаправці в Борисполі.

«Поки жінка розраховувалася на касі за товар, він схопив на руки її 4-річну доньку, виніс її на вулицю та насильно посадив до свого автомобіля. Надалі вивіз дитину в поле за межі населеного пункту. Там він вчинив відносно дитини сексуальне насильство та намагався її зґвалтувати», - сказано у повідомленні.

За клопотанням прокуратури засуджений перебуває під вартою.

Раніше ми писали, що у Києві чоловік закрив дитину у кабінці громадської вбиральні та намагався зґвалтувати.

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