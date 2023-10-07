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Як подавати копії додаткових документів для розблокування податкових накладних: роз’яснення

07:20, 7 жовтня 2023
Додаткові пояснення та копії документів до податкової накладної або розрахунку коригування, реєстрацію яких зупинено в ЄРПН, подаються в електронній формі у форматі ХМL.
Як подавати копії додаткових документів для розблокування податкових накладних: роз’яснення
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Державна податкова служба роз’яснила, чк подавати копії додаткових документів для розблокування податкових накладних.

Так, податкові письмові пояснення та копії документів, зазначені в абз. 6 пп. 9 Порядку №520, платник податку подає до ДПС засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог ПКУ та Законів №851 та №2155.

Додаткові пояснення та копії документів до податкової накладної або розрахунку коригування, реєстрацію яких зупинено в ЄРПН, подаються в електронній формі у форматі ХМL засобами електронного зв’язку у вигляді Повідомлення про подання додаткових пояснень та/або копій документів, необхідних для розгляду питання прийняття комісією регіонального рівня рішення про реєстрацію податкової накладної розрахунку коригування в ЄРПН (код форми J/F13078) та прикріпленого до Повідомлення додатка (код форми J/F13601).

Кількість документів довільного формату (файлів), що додаються до Повідомлення, не повинна перевищувати 100 штук.

Разом з тим один файл може містити копії кількох документів за умови, що його розмір не перевищує 2 Мб.

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