Автотроща на Київщині: поліція повідомила деталі та показала фото

Аварія сталась неподалік села Коженики.

Фото: kv.npu.gov.ua

Як раніше ми писали, на Білоцерківщині сталось зіткнення одразу трьох легковиків.

6 жовтня поліція Київської області повідомила, що аварія сталась неподалік села Коженики - зіткнулись два «Volkswagen» та «Hyundai».

«Попередньо відомо, що один з автомобілів загальмував через пішоходів на узбіччі. Транспортний засіб, який рухався позаду, вдарив його у задню частину автомобіля, після чого виїхав на зустрічну смугу руху. Там він скоїв зіткнення з іншою автівкою», - сказано у повідомленні.

В результаті аварії з травмами ніг до лікарень шпиталізували трьох потерпілих - двох водіїв та одну пасажирку, у якої крім цього діагностували перелом руки.

За фактом ДТП слідчі Білоцерківського управління поліції Київщини розпочали досудове розслідування (ч.1 ст.286 КК).

Фото: kv.npu.gov.ua

Раніше ми писали, що у Києві водій кросовера стукнув дві автівки та в'їхав у огорожу.

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