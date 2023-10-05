На Київщині сталася автотроща: є постраждалі

У Київській області сталася масштабна ДТП.

На Білоцерківщині сталось зіткнення одразу трьох легковиків. Про це повідомила пресслужба поліції Київської області.

На місці аварії працювали правоохоронці та медики.

«В результаті аварії з травмами до лікарень шпиталізували трьох потерпілих. Подробиці згодом», - сказано у повідомленні.

Раніше ми писали, що у Києві водій кросовера стукнув дві автівки та в'їхав у огорожу.

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