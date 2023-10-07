Знайшли повістку в поштовій скриньці: чи потрібно йти у військкомат

Повістка, залишена у поштовій скриньці чи передана через третіх осіб, не має юридичної сили.

Українцям розповіли, чи потрібно йти у військкомат, якщо повістку знайшли у поштовій скриньці.

За словами речника Полтавського обласного ТЦК та СП майора Романа Істоміна, повістка, залишена у поштовій скриньці чи передана через третіх осіб, не має юридичної сили. Повістку повинні вручити особисто.

Він пояснив, що мобілізація в Україні є державним процесом. Тому повістки військовозобов'язаним можуть вручати не лише співробітники терцентр комплектування та соцпідтримки. До цього підключені також органи місцевого самоврядування.

Визначені військкоматами особи з місцевих посадовців можуть розносити повістки, які повинні бути підписані начальником терцентру комплектування.

«Повістка вважається врученою лише тоді, коли вона підписана громадянином, якому адресується. Залишена у поштовій скриньці, передана через родичів, сусідів тощо повістка не має юридичної сили», - пояснив Істомін в інтерв'ю Telegraf.

При цьому речник підкреслив, що законом не врегулювало, де саме потрібно вручати повістки. Тому представники військкоматів роблять це там, де вважають за потрібне. В тому числі займаються й адресним оповіщенням.

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