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  1. У світі

В Єрусалимі заарештували туриста, який «через маревний синдром» розбив античні статуї

23:43, 6 жовтня 2023
Адвокат наголошує, що у підозрюваного єрусалимський синдром.
В Єрусалимі заарештували туриста, який «через маревний синдром» розбив античні статуї
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В Єрусалимі заарештували туриста із США, який кинув на підлогу античні статуї. Внаслідок цього скульптури розбилися. Про це повідомляє Associated Press.

Зазначається, що інцидент стався у Музеї Ізраїлю. Чоловік зіпсував дві римські статуї, які датуються II століттям нашої ери.

У поліції підозрюваного назвали «радикально налаштованим». 

Спираючись на результати первинного допиту, правоохоронці припускають, що турист розбив статуї, бо вважає їх «ідолопоклонницькими та такими, що суперечать Торі».

Однак адвокат чоловіка заперечує це. Він наголошує на тому, що у туриста психічний розлад – єрусалимський синдром.

Єрусалимський синдром – це маревний стан, спричинений релігійним магнетизмом міста. Туристи починають вірити, що вони релігійні постаті. Синдром може виникати у представників різних релігій.

Затриманому проведуть психіатричну експертизу.

Музей Ізраїлю повідомив, що турист розбив на друзки статую язичницького божества, а у статуї Афіни збив голову. Їх мають намір відреставрувати.

«Цей випадок знищення культурних цінностей шокує. Ми із занепокоєнням спостерігаємо той факт, що культурні цінності знищуються релігійно мотивованими екстремістами», – прокоментував подію Елі Ескусідо, директор Управління старожитностей Ізраїлю.

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