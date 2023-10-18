Несколько лет насиловал своих крестниц: в Житомирской области осудили педофила

Злоумышленник не признал свою вину, но все равно получил 15 лет тюрьмы.

Фото: GETTY IMAGES

Житель Житомирщины получил 15 лет тюрьмы за изнасилование и развращение двух малолетних крестниц. Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

Прокуроры в суде доказали, что житель Коростышева на протяжении нескольких лет насиловал и развращал двух малолетних сестер - своих крестниц.

Сообщается, что мужчина приезжал в гости к кумовьям и время от времени забирал крестниц к себе домой "погостить". Задабривая подарками, а иногда запугивая детей, он насиловал и развращал их.

Чтобы они молчали, покупал им мобильные телефоны, планшет, одежду, обувь, давал деньги.

В суде свою вину мужчина не признал, но ее полностью доказали и присудили ему 15 лет лишения свободы.

До вступления приговора в законную силу он будет находиться под стражей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.