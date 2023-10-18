Парламент Грузии не смог объявить импичмент президенту Зурабишвили

За отставку Саломе Зурабишвили проголосовали всего 86 депутатов при необходимых 100 голосов.

Фото: civil.ge

В среду, 18 октября, парламент Грузии не смог объявить импичмент президенту Саломе Зурабишвили, передает NewsGeorgia.

Для импичмента требовалось 100 голосов, но решение поддержали 86 депутатов.

Парламентское большинство «Грузинской мечты» и «Силы народа», выступавших за отстранение Зурабишвили от должности, состоит из 85 депутатов. Однако оппозиция заранее объявила, что не проголосует за импичмент президента.

По итогам голосования Зурабишвили остается на должности главы Грузии.

Ранее сообщалось, что Конституционный суд Грузии вынес решение по делу об импичменте президента Зурабишвили.

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