В Секторе Газа заявили о 3478 погибших в результате ударов Израиля

Только в результате удара на больницу «Аль-Ахли» погиб 471 человек.

Министерство здравоохранения Сектора Газа, находящегося под контролем ХАМАСа, объявило, что количество погибших в регионе возросло до 3478 человек в результате атак со стороны Израиля, – сообщает The Times of Israel.

Представитель министерства здравоохранения в Газе Ашраф Аль-Кидра, сообщил, что погиб 471 человек в результате атаки на больницу "Аль-Ахли". Кроме того, еще 28 человек находятся в тяжелом состоянии.

Несмотря на имеющиеся доказательства, свидетельствующие о том, что взрыв в больнице "Аль-Ахли" был вызван ложной ракетой Исламского джихада, Ашраф Аль-Кидра продолжает обвинять Израиль в этом событии.

Напомним, нападение на больницу Газы "беспрецедентное" по масштабу: мировое сообщество осудило атаку.

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