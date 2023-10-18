У Секторі Гази заявили про 3478 загиблих внаслідок ударів Ізраїлю

Тільки внаслідок удару на лікарню «Аль-Ахлі» загинуло 471 людина.

Міністерство охорони здоров'я Сектора Гази, що перебуває під контролем ХАМАСу, оголосило, що кількість загиблих в регіоні зросла до 3478 осіб внаслідок атак із боку Ізраїлю, – повідомляє The Times of Israel.

Речник міністерства охорони здоров'я в Газі Ашраф Аль-Кідра, повідомив, що загинуло 471 людина в результаті атаки на лікарню «Аль-Ахлі». Крім того, ще 28 осіб перебувають у важкому стані.

Незважаючи на наявні докази, які свідчать про те, що вибух в лікарні «Аль-Ахлі» був спричинений помилковою ракетою Ісламського джихаду, Ашраф Аль-Кідра продовжує звинувачувати Ізраїль у цій події.

Нагадаємо, напад на лікарню Гази «безпрецедентний» за масштабом: світова спільнота засудила атаку.

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