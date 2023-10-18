ВККС допустила к конкурсу кандидатов на 35 должностей судей местных судов

Проблема с кандидатами на должности судей возникла еще в 2016 году, когда они не дождались указов Президента.

В среду, 18 октября, на заседании Первой палаты Высшей квалификационной комиссии судей Украины рассматривался вопрос о допуске кандидатов к участию в конкурсах на занятие 35 вакантных должностей судей местных судов и на занятие 7 вакантных должностей судей в местных общих судах Донецкой и Луганской областей по результатам специальной проверки. Об этом сообщает ВККС.

Речь идет о конкурсах для кандидатов на должность судьи, которые соответствуют требованиям абзацев третьего и седьмого пункта 13 раздела ІІІ «Заключительные и переходные положения» Закона Украины «О Высшем совете правосудия», объявленные 5 августа 2019 года и продолженные Комиссией 20 июля 2023 года с этапа определения результатов специальной проверки и допуска кандидатов к участию в конкурсе.

К участию в конкурсе на занятие 35 вакантных должностей судей местных судов Комиссией допустили следующих кандидатов:

Альошину Крістіну Юріївну;

Балаклицьку Ольгу Володимирівну;

Віхрова Олександра Володимировича;

Денькович Ольгу Іванівну;

Дяківа Андрія Ігоровича;

Жилу Володимира Сергійовича;

Карнауха Назара Петровича;

Мазура Дмитра Григоровича;

Михайлову Ілону Миколаївну;

Мірошниченка Дмитра Євгеновича;

Озадовського Руслана Юрійовича;

Патієвича Андрія Борисовича;

Перепелюка Василя Васильовича;

Перову Олену Володимирівну;

Примак-Березовську Ольгу Степанівну;

Селівона Анатолія Олександровича;

Скриннікову Наталю Сергіївну;

Якімця Тараса Ігоровича.

Припинено участь у зазначеному конкурсі Отчак Нелі Ярославівни та Котовської Оксани Михайлівни.

Також Комісія вирішила допустити до участі в конкурсі на зайняття 7 вакантних посад суддів у місцевих загальних судах Донецької та Луганської областей Соловйову Ольгу Олександрівну та припинити участь у конкурсі Головіної Олени Олександрівни.

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