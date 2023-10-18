ВККС допустила к конкурсу кандидатов на 35 должностей судей местных судов

В среду, 18 октября, на заседании Первой палаты Высшей квалификационной комиссии судей Украины рассматривался вопрос о допуске кандидатов к участию в конкурсах на занятие 35 вакантных должностей судей местных судов и на занятие 7 вакантных должностей судей в местных общих судах Донецкой и Луганской областей по результатам специальной проверки. Об этом сообщает ВККС.
Речь идет о конкурсах для кандидатов на должность судьи, которые соответствуют требованиям абзацев третьего и седьмого пункта 13 раздела ІІІ «Заключительные и переходные положения» Закона Украины «О Высшем совете правосудия», объявленные 5 августа 2019 года и продолженные Комиссией 20 июля 2023 года с этапа определения результатов специальной проверки и допуска кандидатов к участию в конкурсе.
К участию в конкурсе на занятие 35 вакантных должностей судей местных судов Комиссией допустили следующих кандидатов:
Альошину Крістіну Юріївну;
Балаклицьку Ольгу Володимирівну;
Віхрова Олександра Володимировича;
Денькович Ольгу Іванівну;
Дяківа Андрія Ігоровича;
Жилу Володимира Сергійовича;
Карнауха Назара Петровича;
Мазура Дмитра Григоровича;
Михайлову Ілону Миколаївну;
Мірошниченка Дмитра Євгеновича;
Озадовського Руслана Юрійовича;
Патієвича Андрія Борисовича;
Перепелюка Василя Васильовича;
Перову Олену Володимирівну;
Примак-Березовську Ольгу Степанівну;
Селівона Анатолія Олександровича;
Скриннікову Наталю Сергіївну;
Якімця Тараса Ігоровича.
Припинено участь у зазначеному конкурсі Отчак Нелі Ярославівни та Котовської Оксани Михайлівни.
Також Комісія вирішила допустити до участі в конкурсі на зайняття 7 вакантних посад суддів у місцевих загальних судах Донецької та Луганської областей Соловйову Ольгу Олександрівну та припинити участь у конкурсі Головіної Олени Олександрівни.
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