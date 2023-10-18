ВККС допустила до конкурсу кандидатів на 35 посад суддів місцевих судів

У середу, 18 жовтня, на засіданні Першої палати Вищої кваліфікаційної комісії суддів України розглядалися питання про допуск кандидатів до участі в конкурсах на зайняття 35 вакантних посад суддів місцевих судів та на зайняття 7 вакантних посад суддів у місцевих загальних судах Донецької та Луганської областей за результатами спеціальної перевірки. Про це повідомляє ВККС.

Йдеться про конкурси для кандидатів на посаду судді, які відповідають вимогам абзаців третього та сьомого пункту 13 розділу ІІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про Вищу раду правосуддя», оголошені 5 серпня 2019 року та продовжені Комісією 20 липня 2023 року з етапу визначення результатів спеціальної перевірки та допуску кандидатів до участі в конкурсі.

До участі в конкурсі на зайняття 35 вакантних посад суддів місцевих судів Комісією допущено таких кандидатів:

Альошину Крістіну Юріївну;

Балаклицьку Ольгу Володимирівну;

Віхрова Олександра Володимировича;

Денькович Ольгу Іванівну;

Дяківа Андрія Ігоровича;

Жилу Володимира Сергійовича;

Карнауха Назара Петровича;

Мазура Дмитра Григоровича;

Михайлову Ілону Миколаївну;

Мірошниченка Дмитра Євгеновича;

Озадовського Руслана Юрійовича;

Патієвича Андрія Борисовича;

Перепелюка Василя Васильовича;

Перову Олену Володимирівну;

Примак-Березовську Ольгу Степанівну;

Селівона Анатолія Олександровича;

Скриннікову Наталю Сергіївну;

Якімця Тараса Ігоровича.

Припинено участь у зазначеному конкурсі Отчак Нелі Ярославівни та Котовської Оксани Михайлівни.

Також Комісія вирішила допустити до участі в конкурсі на зайняття 7 вакантних посад суддів у місцевих загальних судах Донецької та Луганської областей Соловйову Ольгу Олександрівну та припинити участь у конкурсі Головіної Олени Олександрівни.

Нагадаємо, що ВККС планує оголосити у 2024 році новий добір на посади суддів місцевих судів.

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