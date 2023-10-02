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ВККС планує оголосити у 2024 році новий добір на посади суддів місцевих судів

08:15, 2 жовтня 2023
Добір заплановано на 1200 вакантних посад суддів, але є проблема – на проведення добору немає грошей.
ВККС планує оголосити у 2024 році новий добір на посади суддів місцевих судів
Фото: ВККС
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У Вищий кваліфікаційній комісії суддів повідомили, що у 2024 році заплановано оголошення нового добору на вакантні посади суддів місцевих судів.

Як повідомив 27 вересня на засіданні Комітету Верховної Ради з питань правової політики заступник голови ВККС Руслан Сидорович, вже у наступному році планується оголосити добір на 1 200 вакантних посад суддів місцевих судів.

Також, як повідомив заступник голови ВККС, прогнозується, що у доборі 2024 року візьмуть участь 8-9 тисяч кандидатів.

Втім, за словами Руслана Сидоровича, є велика проблема – відсутність достатнього фінансування на організаційне, технічне та матеріальне забезпечення добору.

За попередніми розрахунками ВККС, для проведення добору необхідне фінансування у розмірі 12 млн. 441 тис. гривень.

Поки що зазначена сума грошей відсутня у проекті бюджету ВККС на 2024 рік.

Нагадаємо, що у грудні 2023 року повинен завершитись добір 2017 року на посади суддів – відбудеться конкурс на 560 вакансій суддів місцевих загальних, адміністративних та господарських судів (500 вакансій суддів місцевих загальних судів, 30 суддів місцевих адміністративних судів та 30 суддів місцевих господарських судів).

Автор: В’ячеслав Хрипун

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