На Харківщині знайшли тіло закатованого чоловіка

Зазначається, що на тілі були величезні гематоми, синці, на руках сліди від мотузок.

Фото: поліція

Правоохоронці знайшли тіло закатованого чоловіка в селищі Савинці Харківської області, повідомила пресслужба обласної поліції.

Зазначається, що поховали його під час окупації на центральному кладовищі. За словами свідків, на тілі були величезні гематоми, синці, на руках сліди від мотузок. Наразі відкрито кримінальне провадження. Тіло направили на судово-медичну експертизу.

"59-річний Юрій Кривич був бізнесменом, палким прихильником України. Це не сподобалося деяким місцевим", - розповів брат загиблого.

За його словами, у нього (загиблого - ред.) був конфлікт з місцевими мешканцями напередодні, вони йому погрожували, що він "неправильно себе веде".

Сусіди повідомили, що 27 квітня 2022 року його забрали військові рф з так званої "лнр", а за добу тіло чоловіка знайшли на подвір’ї. Поховали загиблого 2 травня 2022 року.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.