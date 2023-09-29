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  1. В Україні

НАЗК призупинило статус міжнародних спонсорів війни для 5 грецьких компаній та угорського OTP Bank

21:18, 29 вересня 2023
Очікується, що Угорщина не заважатиме виділенню 500 млн євро військової допомоги ЄС, а Греція не блокуватиме новий пакет санкцій проти рф.
НАЗК призупинило статус міжнародних спонсорів війни для 5 грецьких компаній та угорського OTP Bank
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Національне агентство з питань запобігання корупції призупиняє статус п'яти грецьких компаній-перевізників та угорського OTP Bank у переліку міжнародних спонсорів війни. Про це йдеться на сайті НАЗК.

Серед компаній із Греції - Dynacom Tankers Management (DTM), Delta Tankers LTD, Thenamaris Ships Management Inc., Minerva Marine, TMC Tankers LTD.

Таке рішення ухвалили за результатом переговорів між представниками Агентства, компаній і урядів Угорщини та Греції щодо припинення співпраці з росією. 

У НАЗК зазначили, що відтепер на порталі "Війна і санкції" в розділі "Міжнародні спонсори війни" компанії матимуть тимчасово призупинений статус. Подальше виключення їх із переліку залежатиме від виконання умов.

НАЗК висловило сподівання, що таке рішення призведе до розблокування Угорщиною 500 млн євро необхідної військової допомоги ЄС для України, а також виключить можливість блокування Грецією майбутнього пакету санкцій ЄС, спрямованого на зменшення можливості рф продовжувати війну.  

"Агентство завжди відкрите до співпраці з міжнародним бізнесом та готове провести консультації щодо кроків, необхідних для виключення з переліку", - наголосило НАЗК.

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